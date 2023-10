Braccio di ferro tra Rade Krunic e il Milan per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2025. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, il 30enne centrocampista bosniaco chiede 3 milioni di euro netti all'anno, il doppio dello stipendio attuale, mentre i dirigenti rossoneri sono disposti ad arrivare a circa 2 milioni e mezzo a stagione.



Intanto, se recupererà dall'infortunio, Pioli lo preferirà ad Adli come regista nella formazione titolare contro la Juventus alla ripresa del campionato.