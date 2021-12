"E' possibile che il Covid gli abbia tolto qualcosa, in questo momento non è un problema fisico. Deve ritrovare le giocate tecniche che ha". Stefano Pioli non ha nascosto la verità su Brahim Diaz. Smarrito, decisamente meno incisivo rispetto alle prime partite dell'anno. Anche colpa del coronavirus, secondo l'allenatore rossonero, "gli ha tolto qualcosa".





Ma c'è di più in quella che non può essere definita crisi, ma di sicuro calo. Un forte calo. E il motivo è da ricercare in quella maglia numero 10, bella, bellissima, ma pesante, terribilmente pesante. "Può essere che senta un po’ di pressione, quest’anno è più responsabilizzato", ancora oggi Pioli sullo spagnolo. Che in effetti ha da qualche mese compiti e gradi ben più importanti rispetto all'anno scorso. Ha preso il posto nell'11 titolare di Calhanoglu, non uno semplice da sostituire.



Può ritrovarsi, deve farlo velocemente. In Serie A non segna dal 25 settembre, Brahim (che pure ha servito due assist tra Genoa e Salernitana). Domani a San Siro arriva il Napoli, in uno scontro diretto importante, anche per arrivare alla sosta col piede giusto. Senza Leao e Rebic sarà ancora più lui a dover accendere la luce sulla trequarti. Il Milan ha bisogno della versione migliore del suo numero 10, quella di inizio campionato. Pioli gli darà di nuovo fiducia, dal 1' minuto. Per dimostrare già da domani sera di valere quella maglia.