Il Manchester City sorride vedendo I suoi ex gioielli protagonisti sul mercato. Già, perché come scrive The Athletic, i Citizens guadagneranno dalle operazioni Brahim Diaz-Milan e Sancho-United: per il secondo arriverà il 15% sulla plusvalenza generata (ceduto per 9 milioni, è stato venduto dal Dortmund per 85), per il primo 15% della futura cessione a titolo definitivo.