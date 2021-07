Il ritorno di Brahim Diaz al Milan non è in discussione, l'affare con il Real Madrid è vicino alla chiusura ma può cambiare nelle sue condizioni. Le due società avevano raggiunto una prima intesa di massima per il fantasista spagnolo, sulla base di un prestito con diritto di riscatto e contro-riscatto in favore delle merengues, ma negli ultimi giorni hanno fatto nuove valutazioni sulla formula.



NUOVA FORMULA - Milan e Real, secondo quanto appreso da Calciomercato.com, stanno ragionando sulla possibilità di cambiare formula: tutto dipende da questioni fiscali, per le quali non è da escludere che alla fine venga rinnovato il prestito secco per un'altra stagione. Valutazioni in corso, ma l'operazione non è in dubbio: Brahim Diaz tornerà a indossare la maglia del Milan, si stanno definendo le modalità del ritorno.