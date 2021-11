Guarda Ibra e impara. Classe '99 e nuovo numero 10 del Milan, durante gli allenamenti Brahim Diaz ruba con lo sguardo ogni segreto a Zlatan: "Vorrei avere la sua capacità di segnare e di capire il calcio come fa lui con la sua esperienza - ha detto a El Paìs - Sa sempre dare il consiglio giusto e indica già prima dove andrà il pallone. E' un attaccante completo, imprevedibile: può segnare in ogni modo. E in area di rigore, comanda lui".



CHAMPIONS - "Matematicamente possiamo qualificarci, ci è mancata un po' di fortuna che in Champions ci serve sempre. Contro il Liverpool in casa abbiamo giocato bene, all'andata con l'Atletico abbiamo fatto una grande gara; stasera dobbiamo scendere in campo giocando come sappiamo e portando a casa la vittoria".