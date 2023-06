L'addio divenuto oggi ufficiale di Brahim Diaz al Milan con il ritorno al Real Madrid non apre soltanto scenari di mercato importanti per il club rossonero, ma regala anche una novità per quello che riguarda una maglia che per questa squadra ha una grande importanza, che parla e trasuda una storia di grandi campioni (almeno fino a metà degli anni 2000) e che, presto, cambierà padrone. Lo spagnolo, infatti, lascerà libera la maglia numero 10.



LEAO 10 - Inutile sottolineare come un tempo questa casacca fosse stata vestita da fenomeni come Rivera, Rijkaard, Boban, Papin, Baggio, Savicevic e Rui Costa fra gli altri, ma è importanto ricordare come spesso e volentieri la 10 risulta la maglia più venduta, quella dal merchandising più importante, quella che traina i ricavi commerciali e, proprio per questo, affidarla a un giocatore chiave per il futuro del club è fondamentale. Forse anche per questo la scelta è già ricaduta sul giocatore che più di tutti in questi anni ha trascinato la squadra, che è stato decisivo con la sua 17 sulle spalle e che, oggi più che mai dato il ricco rinnovo, deve rappresentare la stella di questo nuovo progetto. Il nuovo 10 del Milan, sarà infatti Rafael Leao.