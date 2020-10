Brahim Diaz, trequartista del Milan, parla al sito Skrill, partner ufficiale del club rossonero: "Sono qui per aiutare il club a tornare in Champions League, la squadra è piena di qualità. Abbiamo giocatori giovani che stanno crescendo e vogliono imporsi, oltre a calciatori esperti con grande personalità. Qui c'è un giusto mix e il giusto feeling con l'allenatore e tra di noi. Non sarà facile ma vogliamo farcela. Se indossi la maglia del Milan non devi porti limiti".



IL MOMENTO - "Stiamo giocando bene. L'obiettivo era raggiungere i gironi di Europa League e ci siamo riusciti. In campionato abbiamo vinto tre gare e anche questo è stato un importante risultato, ma sappiamo che la stagione è lunga e le nostre avversarie sono attrezzate e solide. Siamo solo all'inizio e non possiamo rilassarci, dobbiamo continuare a lavorare e migliorarci proseguendo il cammino".