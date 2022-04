Houston, qui abbiamo un problema. Il Milan non dovrà sbarcare sulla luna ma ha una missione ben chiara: tornare a vincere uno scudetto che manca in bacheca da ben 11 anni. L’occasione è fin troppo ghiotta per lasciarsela scappare. Gli ultimi due scialbi pareggi rimediati contro Bologna e Torino hanno messo a nudo tutte le criticità della rosa rossonera. Perché se è vero che la fase difensiva gira a meraviglia ( quinto clean sheet consecutivo), lo stesso non si può dire per l’attacco. Messias si impegna ma ha limiti evidenti, Saelemaekers è entrato in una fase di down che sembra non conoscere la parola fine.Lo spagnolo, nonostante spesso parta titolare, non segna dal 25 settembre 2021 in Spezia-Milan 1-2 e non mette a referto un assist dal match contro la Salernitana del 4 dicembre 2021.- Il finale della scorsa stagione aveva forse illuso tutto l’ambiente rossonero su Brahim. Che resta un giocatore di talento con buoni colpi ma che si vedono solo a intermittenzaIl malagueno corre tanto ma o gioca in orizzontale o va sbattere contro gli avversari. L’ennesima occasione fallita contro il Torino suona come una sentenza:. A fine stagione è previsto un confronto tra i due club per fare il punto sul classe 1999.Tocca a lui dissiparli nelle ultime 6 partite della stagione.