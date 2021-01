Intervenuto ai microfoni di Milan Tv, Brahim Diaz ha parlato della stagione rossonera. Queste le domande e le risposte:"Sono contento di quello che stiamo facendo come gruppo e come squadra. E' super positivo che ci chiamino come i ragazzi terribili e come ho detto è positivo che gli avversari abbiano timore nell'affrontarci. Siamo una squadra molto forte e ne sono molto contento.""Nell'azione del primo gol con il Torino c'è una grande giocata di Theo che mi dà palla. So che a Leao piace andare nello spazio, l'ho notato subito e l'ho servito vedendo che il difensore stava salendo. Ho fatto passare il pallone in mezzo alle gambe di Bremer. E' un gol di squadra. Siamo tutti uniti e stiamo raggiungendo un buon livello ma credo che potremo raggiungerne uno ancora superiore e cercheremo di farlo fino alla fine della stagione""Il calcio è la mia passione, è ciò che amo. Gioco con il cuore perchè bisogna amare ciò che fai. Amo quello che faccio e questa è una caratteristica positiva. Oltre al talento bisogna avere passione""Tutti gli anni e tutte le stagioni sono importanti ma dobbiamo pensare al presente. Questa è una stagione molto importante e dobbiamo continuare su questo livello per poter fare grandi cose insieme.""Il calcio è la nostra passione siamo tutti uniti. E' vero che abbiamo avuto tanti infortuni e tante assenze ma chiunque scende in campo dà il massimo. Questo è grazie a tutti noi ma sopratutto allo staff e a mister Pioli che ci dà coraggio e passione e quando parla con noi ci mostra la passione. Tutti i tifosi che ci seguono e ci supportano ci danno questa energia positiva "."Ibra è un giocatore che fa la differenza sia in campo che in fuori. Sappiamo che è sempre con noi sia dentro che fuori dal campo e riesce a tirare fuori il meglio da perchè vuole che diamo il massimo".