Ariedo Braida, dirigente del Barcellona, parla a Sky Sport di Cristiano Ronaldo e del Milan: "Sicuramente è positivo per tutto il calcio, è un grandissimo giocatore, ha portato la Juve ad essere una squadra globale, perché Ronaldo può arrivare in qualsiasi angolo del mondo. E' un giocatore super, sicuramente aiuterà la Juventus ma vincere la Champions non è facile. La Juve con lui fa un passettino avanti, forse anche un passettone. Futuro al Milan? Ce l'ho sempre nel cuore ma tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare".