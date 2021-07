Il Milan corteggia Julian Brandt, ma il trequartista tedesco non sembra pronto a lasciare il Borussia Dortmund. Così Brandt a RTL: "Certo, è bello quando altri club manifestano interesse. Ma da parte mia, non ci sono mai stati segnali che stessi pensando a un trasferimento. Non penso che giocherò altrove quest'anno".