Milan, Pioli vuole un altro difensore: Brassier, Nianzou e la scelta sulla formula

"Arrivato Gabbia, arrivato Terracciano, ma ne manca ancora uno".

E' stato chiarissimo il tecnico del Milan Stefano Pioli, stimolato in conferenza stampa sulla prossima priorità sul mercato: il reparto difensivo del Milan non è più in emergenza assoluta dopo il rientro di Kjaer, il ritorno di Gabbia e lo spostamento di Theo Hernandez, ma le indisponibilità prolungate di Thiaw, Tomori e Kalulu dovrebbero forzare ancora un arrivo. Moncada e D'Ottavio stanno vagliando molte soluzioni e intrattenendo molti incontri, tra i quali anche uno per Nicolas Valentini del Boca Juniors che però, stando a quanto appreso da Calciomercato.com, non scalda eccessivamente (su di lui c'è la Salernitana, si prevedono sviluppi a partire da lunedì).



LA PISTA NUMERO UNO - Metabolizzati il no del Torino per Buongiorno e la scelta di Dragusin di coronare il suo sogno di giocare in Premier League, il Diavolo ha ancora davanti a sé il fascicolo di Lilian Brassier, duttile centrale del Brest che nelle ultime ore è stato accostato anche al Napoli: ballano pochi milioni, l'idea di offerta è 10 e la richiesta tra gli 11 e i 13, ma va preso a titolo definitivo e non si tratta certo di una toppa temporanea, viste l'età (classe 1999) e la richiesta economica dei francesi.



UN'ALTRA SOLUZIONE - Visto che comunque l'emergenza non si protrarrà fino alla fine della stagione, una soluzione ideale sarebbe quella di prelevare un difensore in prestito e poi valutare se sia il caso di riscattarlo o meno alla fine della stagione. E' la formula che porterebbe a Tanguy-Austin Nianzou Kouassi, difensore anche lui francese ma tre anni più giovane di Brassier, cresciuto nel Paris Saint-Germain e passato anche dal Bayern Monaco prima di approdare al Siviglia, sua squadra attuale. In questo momento Nianzou non è una prima scelta per gli andalusi, fuori dall'Europa e in difficoltà in campionato, quindi per il ragazzo sarebbe un momento ideale per cambiare aria e ritrovare continuità in campo. Il Milan deve prendere una decisione, sulla formula prima ancora che sul profilo da aggredire per soddisfare la richiesta (oggi pubblica) di Pioli.



