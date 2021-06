Il Milan e Sandro Tonali ancora insieme. Dopo la stagione in prestito, fatta di alti e bassi, con qualche infortunio a minarne la continuità, il numero 8 rossonero sarà a tutti gli effetti un giocatore del club meneghino: accordo trovato tra la coppia Maldini-Massara e il presidente del Brescia Massimo Cellino. Col Milan che ha trovato lo sconto.



LE CIFRE - Inizialmente i milioni, complessivi, erano 35: 10 per il prestito (già versati), 15 per il diritto di riscatto più altri 10 di bonus. Ora, invece, il Milan chiude per 25 milioni di euro complessivi (10 già dati più 15 per il riscatto), più il cartellino del giovane Giacomo Olzer, sul quale i rossoneri hanno la percentuale sulla futura rivendita. Entro lunedì la fumata bianca, in anticipo rispetto alla data limite del riscatto, fissata per il 16 giugno. Il Milan dà fiducia a Tonali, per una stagione da protagonista anche in Champions League.