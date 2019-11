Cristian Brocchi, allenatore del Monza, è intervenuto ai microfoni di Calciomercato.com nel corso dell'evento 'Serie A Revolution' organizzato dal Ciels Milano: "Milan? Servono tranquillità, lucidità e lavoro. Nei momenti difficili, l'unione del gruppo fa la differenza".



SU IBRAHIMOVIC - "Non so, i dirigenti e l'allenatore sanno cosa serve al Milan".



SUL MERCATO DEL MONZA - "La squadra è già forte così, abbiamo l'ambizione di andare in Serie B. I ragazzi stanno lavorando bene, con umiltà. I giovani del Milan? Ho un rapporto molto bello con i tanti ragazzi che hanno lavorato con me. Bisogna scindere i rapporti umani da quelli tecnici, se qualcuno di loro avrà i meriti per venire al Monza ben venga".



SU MILAN-NAPOLI - "Conterà la freddezza mentale, pià del fisico".



SU ANCELOTTI-MILAN - "Non lo so, Carlo sa bene cosa vuole. Ha un grande rispetto per Napoli e il Napoli".



SU CONTE - "Non mi sorprende, l'Inter è una squadra forte, allenata da un allenatore forte".