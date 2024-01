Milan, brusca frenata su Popovic: ecco cosa sta succedendo

Colpo di scena nella trattativa tra il Milan e gli agenti della giovane stellina serba Matija Popovic, l’affare ora è a rischio. Le richieste fatte dell’entourage del classe 2006 non sono piaciute alla dirigenza del club di via Aldo Rossi che ora sta valutando concretamente di abbandonare la discussione.





LA SITUAZIONE- Popovic vuole vestire la maglia del Milan, ha preferito il progetto che gli è stato prospettato da Moncada e D’Ottavio rispetto a quello di tanti altri top club europei. Ma al momento non basta perché la richieste fatte dagli agenti sono considerate troppo alte dal club rossonero. Da sottolineare che il viaggio in Italia era stato organizzato autonomamente dall’entourage del giocatore per chiudere la trattativa. Allo stato attuale non ci sono le condizioni per arrivare al traguardo finale.