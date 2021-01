Brutte notizie in casa rossonera. Il Milan rischia di perdere altri uomini per Cagliari: Leao non ci sarà in quanto squalificato, Saelemaekers non sta ancora bene mentre Calhanoglu e Theo Hernandez non si sono allenati oggi e quindi sono in dubbio per la trasferta in Sardegna, secondo quanto riporta Sky.



PIOLI IN EMERGENZA - Stefano Pioli sarà ancora una volta in emergenza, dunque: Ibrahimovic dovrebbe rientrare dal 1' ma Bennacer sarà ancora indisponibile, il Milan avrà nuovamente la rosa ridotta al'osso, in attesa di qualche rientro e degli arrivi sul mercato.