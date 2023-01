Prima la dura legnata di Riyad, poi la batosta, pesantissima, contro la Lazio. Il Milan attraversa un momento e la Gazzetta dello Sport analizza i problemi dei rossoneri mettendo in luce anche alcuni atteggiamenti che andrebbero migliorati immediatamente per poter ripartire al più presto.



“A complicare le cose ci si mettono i soliti infortuni: Tomori ha lasciato il campo dopo 25 minuti per un problema alla coscia anteriore sinistra, sarà valutato tra oggi e domani. Bennacer è rimasto in campo fino alla fine ma con un giallo per frustrazione che gli costerà la partita di domenica col Sassuolo. Brutto segnale, come Leao che scuote la testa o Giroud che esce camminando al momento del cambio, richiamato da Pioli: «Oly, sbrigati! Stiamo perdendo”.