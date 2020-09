: davanti alla dirigenza al completo, i rossoneri battono in rimonta in amichevole iltitolare e capitano, una difesa inedita nella quale trova spazio il nuovo arrivo, il Milan costruisce una buona occasione con Ibra ma in tre minuti crolla:, due volte non bene Duarte. Nel secondo parziale entra, arrivato dall'Hammarby, i rossoneri accorciano grazie ache sfrutta l'assist di Ibrahimovic e al 31' pareggiano: azione personale del giovane Roback, palla rasoterra perche fa 2-2. La squadra di Pioli cresce e nella terza frazione, senza Ibrahimovic che lascia il campo e la fascia di capitano a Kessie, completa la rimonta: palo di Paquetà, sul pallone si avventache fa 3-2 con un comodo tap-in. E per il 4-2, ci pensa ancora, con un tiro al volo sul cross di Laxalt per la doppietta personale.Buona la prima quindi, anche se non senza fatica, per il Milan e buoni segnali soprattutto da Paquetà e dai giovani Kalulu e Roback. Diavolo atteso sabato dalla seconda amichevole a San Siro con il Monza degli ex Berlusconi e Galliani e, soprattutto, dal preliminare di Europa League in Irlanda contro lo Shamrock (17 settembre).: 10' Bellichi (N), 13' Bellichi (N), 25' Paquetà (M), 31' Laxalt (M), 47' Calabria (M), 57' Paquetà (M).A. Donnarumma; Kalulu, Duarte; Theo; Laxalt; Kessie, Calabria; Halilović, Paquetá, Tonin; Ibrahimović.. Pioli.: Moleri, Jungdal, Michelis, Capanni, Capone, Bennacer, Mionic, Roback, Sala, Stanga, Bellodi.: Marrichi; Pagani; Cagnano; Collorel; Bove; Bellichi; Nardi; Schiavi; Bortolussi; Zunno; Gonzalez.. Bancheri.: Spada; Pallavicini; Baldi; Gisco; NrNac; Pinotti; Piscitella; Rusconi; Tordini.