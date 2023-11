Buona notizia per il Milan e per Stefano Pioli, che potranno contare sul difensore centrale Malick Thiaw, nel corso di questa sosta per le nazionali. Questo perché, come comunicato dagli account ufficiali della Federcalcio tedesca, il classe 2001 non ha risposto alla convocazione del suo commissario tecnico Nagelsmann. Il motivo è legato alla nascita della figlia delle scorse ore.