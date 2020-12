Il Milan si è ritrovato questa mattina a Milanello per iniziare a preparare l'importante sfida di Europa League contro il Celtic. Arrivano ottime notizie dall'infermeria: Ismael Bennacer ha recuperato dall'affaticamento muscolare che lo aveva messo ko nella giornata di sabato e si è allenato con i compagni che erano stati utilizzati nella gara vinta contro la Fiorentina.



LE ULTIME SU LEAO E IBRAHIMOVIC - Ibrahimovic corre verso il recupero. Le condizioni dell'attaccante svedese sono in netto miglioramento: ieri ha sostenuto una visita di controllo, oggi ha svolto un lavoro personalizzato con il 'pupillo' Leao. La data giusta per il rientro del campione di Malmoe dovrebbe essere quella del 13 dicembre a San Siro contro il Parma, ma Zlatan freme per accelerare il recupero. Per quanto riguarda Leao il Milan spera di averlo a disposizione nella trasferta di Genova contro la Sampdoria.