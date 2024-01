Milan, buone notizie dall'infermeria per Pioli: Okafor e altri due tornano in gruppo. Out Florenzi

ET e DL

Buone notizie per Stefano Pioli e per il Milan arrivano dall'infermeria di Milanello che, seppur lentamente, si sta svuotando. E in vista della sfida di domenica sera contro la Roma sono addirittura 3 le notizie positive registrate dall'allenatore rossonero nel corso dell'allenamento che questa mattina si è svolto a Milanello.



OKAFOR E ALTRI DUE RECUPERI - La prima buona notizia, anticipata dal calciatore già ieri sui social, è che l'attaccante svizzero Noah Okafor, dopo un mese dallo stop registrato contro il Monza (in cui era anche andato in gol), è tornato al 100% in gruppo allenandosi coi compagni. Insieme a lui sono tornati ad allenarsi anche il secondo portiere Marco Sportiello e soprattutto Matteo Gabbia che era uscito mercoledì durante Milan-Atalanta dopo un duro scontro di gioco.



OUT FLORENZI - Chi resta ancora ai box, fra coloro che non sono lungodegenti come Thiaw, Tomori, e Kalulu, è invece Alessandro Florenzi. L'esterno non ha smaltito il sovraccarico all'adduttore della coscia sinistra e le chance di vederlo a disposizione per la gara da grande ex sono oggi bassissime.