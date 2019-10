Il Barcellona ha assistito, tramite suoi osservatori, alla semifinale di ritorno Copa Libertadores tra Flamengo e Gremio. Due gli osservati speciali: Everton, esterno del Gremio, e Rodrigo Caio, difensore del Flamengo. Secondo Mundo Deportivo, i due non convincono appieno i quadri blaugrana, pronti a orientarsi su altro. Buone notizie, quindi, per il Milan, con una pretendente in meno per l'esterno brasiliano.