Buone notizie in casa Milan. Dopo la vittoria sulla Lazio, con i rossoneri che sono tornati ad abbracciare i tre punti, Gennaro Gattuso può tornare a contare anche su Lucas Paquetà. Come riporta Sky Sport, infatti, il brasiliano si è allenato regolarmente con il gruppo questa mattina a Milanello. Uscito ko dalla sfida contro l'Udinese per una distorsione alla caviglia, dopo giorni di allenamento personalizzato l'ex Flamengo è tornato in squadra. Pronto per questo rush finale per la corsa alla Champions League che partirà sabato, dalla sfida del Tardini contro il Parma.