Prosegue la marcia di avvicinamento del Milan alla fondamentale sfida di domenica contro il Verona in programma alle 20.45 allo Stadio Bentegodi e che potrà essere decisiva nella lotta scudetto. I rossoneri, infatti, conosceranno già il risultato dell'Inter che scenderà in campo venerdì sera contro l'Empoli. E buone notizie arrivano dall'infermeria di Milanello dopo l'allenamento odierno agli ordini di Stefano Pioli.



RIECCO FLORENZI - Finalmente in campo e con la palla al piede si è infatti rivisto all'opera Alessandro Florenzi. Il terzino romano è al rientro dopo il problema al ginocchio e l'operazione al menisco di inizio aprile che, di fatto, lo ha tenuto lontano dai campi da gioco per quasi un mese. L'ex Roma sta proseguendo il percorso di recupero e il fatto che abbia già sostenuto allenamenti in campo con la palla è un segnale incoraggiante che non esclude una convocazione (magari dalla panchina) in vista del Verona.



IBRA AL LAVORO - Ci sarà invece Zlatan Ibrahimovic che non toglierà la maglia da titolare ad Olivier Giroud, ma sarà a disposizione di Pioli con un minutaggio che tutto lo staff rossonero vuole provare ad aumentare. Per questo lo svedese sta seguendo un programma personalizzato e a parte rispetto al resto del gruppo per ritrovare la forma migliore, ma che è data oggi in netta crescita.