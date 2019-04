Buone notizie dall'allenamento di questa mattina per il Milan. Come riporta Sky Sport, il centrocampista ivoriano - che soffre per un'infiammazione al ginocchio - ha svolto la prima parte della seduta individualmente, per poi aggregarsi ai compagni di squadra. Le sue condizioni stanno migliorando e Kessie dovrebbe recuperare per il big match contro la Juventus di sabato.