Buone notizie per il Milan, in vista del match di domenica contro l'Hellas Verona: il centrocampista classe 2000 Sandro Tonali, uscito al 45esimo del match di ieri sera contro l'Udinese, ha rimediato una piccola contrattura che non dovrebbe pregiudicare la sua presenza a Verona, visto che l'esser uscito per tempo dovrebbe aver limitato i danni, secondo quanto riportato da Sky.