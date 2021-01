Buone notizie in casa Milan. Oggi, a Milanello, sotto gli occhi attenti di Ivan Gazidis, Paolo Maldini e Frederic Massara, si è allenato con il resto del gruppo Sandro Tonali, uscito malconcio dalla sfida contro il Torino, dove ha subito una forte contusione al polpaccio in seguito al calcione di Verdi.



A disposizione, quindi, il classe 2000 per la sfida sempre contro i granata di Coppa Italia. Con lui si è allenato regolarmente anche l'altro acciaccato, Brahim Diaz.