Milan: Giroud e Florenzi si allenano in gruppo, un altro recupero verso Udine

Redazione CM

Buone notizie per il Milan dall'allenamento odierno diretto da Stefano Pioli a Milanello, con la seduta che è stata seguita da bordo campo anche da Zlatan Ibrahimovic, a cui hanno regolarmente preso parte anche Olivier Giroud e Alessandro Florenzi.



VERSO LA CONVOCAZIONE PER UDINE - Anche Marco Sportiello si è allenato regolarmente in gruppo; tutti e tre faranno quindi parte della lista dei convocati per la sfida di sabato sera in casa dell'Udinese. Proseguono invece il loro percorso di recupero dai rispettivi infortunati Pierre Kalulu, Fikayo Tomori e Malick Thiaw, i quali hanno svolto oggi un lavoro personalizzato, così come Mattia Caldara.