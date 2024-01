Milan, Buongiorno nel mirino: la strategia

Stando a quanto riferito da Sky Sport, il Milan continuerà a insistere per Alessandro Buongiorno, difensore del Torino, cercando di convincere la proprietà granata a cedere il giocatore. Il club rossonero vuole abbassare le pretese economiche dei piemontesi, inserendo anche Lorenzo Colombo, centravanti attualmente in prestito al Monza, nell'operazione: per la squadra di Cairo, comunque, la valutazione di Buongiorno è molto alta e la trattativa rimane complicata.