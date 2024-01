Milan-Buongiorno, no del Torino a una contropartita

Il Milan lavora al colpo in difesa e fra i profili seguiti e trattati dal club rossonero c'è anche e soprattutto quello di Alessandro Buongiorno, protagonista assoluto di questo campionato con il Torino e obiettivo di mercato anche di Inter e Juventus.



Secondo il Corriere dello Sport, tuttavia, nei contatti che ci sono stati fra i due club, Moncada e D'Ottavio hanno provato ad inserire nell'affare il cartellino di Lorenzo Colombo, ora in prestito al Monza che però sta trattando diversi attaccanti nel suo ruolo. Risposta negativa da parte dei granata: se dovrà essere addio, dovrà essere solo per una ricca offerta cash.