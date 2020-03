La brusca separazione cone i dubbi sul futuro dispostano tutto il potere decisionale alnelle mani di. Anche in tema di mercato. La prossima estate sarà il dirigente sudafricano con il nuovo management a prendere in mano la prossima campagna acquisti e anche quella cessioni, con tanti nodi da sciogliere: tra questi anche quello di. Quanto di buono mostrato nei primi sei mesi in rossonero, è svanito nella prima stagione piena a Milano, complice anche l'avvio a rilento cone l'arrivo di, che da dicembre in avanti gli ha gradualmente riservato sempre meno spazio, ultime in ordine cronologico le. Una flessione costante che ha portato a una bocciatura da parte dell'attuale tecnico, ma che fare in vista della prossima estate? In attesa del parere del prossimo tecnico (il primo nome), Gazidis ed Elliott fanno i conti con un primo problema:- Una condizione questa che deriva non solo dal rendimento del giocatore, ma anche da aspetti di puro mercato. Il primo è legato alla inevitabile. A gennaio il Milan aveva risposto picche alle avances di Leonardo, colui che aveva portato Paquetà in Italia dal Flamengo.. Una valutazione elevata e che non potrà scendere di troppo la prossima estate considerando che il cartellino del trequartista incide ancora sul bilancio per. Una cifra che pochi club in questo momento sarebbero disposti a corrispondere visto il rendimento di Paquetà, non a caso anche società potenzialmente interessate come il Flamengo, sua ex squadra, hanno mostrato una certa freddezza sull'argomento . Il Milan è quindi chiamato a una riflessione in vista della prossima estate: il caso Paquetà sarà una una delle questioni più spinose da risolvere per Gazidis e il nuovo corso.@Albri_Fede90