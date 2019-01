Proseguono senza sosta i contatti tra il Milan e lo Shenzhen per la cessione di Fabio Borini. Il club cinese ha trovato l'intesa economica con l'entourage del giocatore sulla base di un triennale a più di 5 milioni di euro a stagione, manca ancora quello totale con il club rossonero. Che ha sì aperto all'addio del poliedrico calciatore emiliano ma alle proprie condizioni.



TRA DOMANDA E OFFERTA - Il Milan, secondo quanto risulta a calciomercato.com, era partito da una valutazione intorno ai 15 milioni di euro, ma potrebbe accontentarsi anche di 10. L'offerta dello Shenzhen è molto più bassa: 7,5 milioni di euro. La trattativa prosegue, il club cinese dovrà alzare la proposta per accontentare le richieste di Leonardo. Senza dimenticare il nodo tassazione molto ingombrante: lo Shenzen dovrebbe corrispondere la medesima cifra pattuita con il Milan allo stato cinese.



LA POSIZIONE DI GATTUSO- Fumata bianca non così vicina ma nemmeno lontana, c'è la volontà da parte dei cinesi di chiudere l'operazione. Il Milan attende nuovi segnali, conscio che Gattuso terrebbe volentieri con sè Borini almeno fino a stagione. Ma la negoziazione è in atto e può portare a una svolta nei prossimi giorni.