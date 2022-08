Il Milan non si sta concentrando soltanto sul mercato in entrata ma continua a trattare anche importanti rinnovi di contratto dei giocatori attualmente in rosa. Fra questi c'è sicuramente quello di Rafael Leao, ma secondo Tuttosport la distanza rimane ancora molto ampia.



La richiesta di Jorge Mendes, agente del portighese, è stata finora di 7 milioni di euro. Il Milan, invece, si è fermato a 4,5 milioni di euro più bonus e sullo sfondo le big d'Europa restano in prima fila per lui.