Il futuro di Lucas Paquetà potrebbe essere lontano dal Milan. Il centrocampista brasiliano non è riuscito a esprimere tutto il suo potenziale in rossonero, ha sprecato malamente diverse occasioni importanti. L'ex Flamengo è considerato cedibile dal club di via Aldo Rossi.



C'E' IL BENFICA - Secondo quanto appreso in esclusiva da calciomercato.com, su Lucas Paquetà c'è l'interesse del Benfica. Il nazionale brasiliano piace molto all'area tecnica della società portoghese e può diventare, a breve, un serio obiettivo di mercato.



TRA PREZZO E FLORENTINO- Per non mettere a bilancio una minusvalenza il Milan dovrebbe ricavare almeno 28 milioni dalla cessione di Paquetà. Non è da escludere che con Il Benfica i rossoneri possano impostare una trattativa più ampia con l'inserimento di Florentino, centrocampista classe 1999 trattato proprio dai rossoneri nel mercato di gennaio. Al momento si tratta solo di un'idea che però può diventare qualcosa di più nelle prossime settimane. Il Benfica si muove, con Paquetà nel mirino...