Obiettivo Ceballos. Il Milan è in pressing sul talento del Real Madrid, che anche ieri ha incantato con la maglia numero 10 della Spagna Under 21, segnando un gran gol su punizione alla Polonia. La nuova squadra mercato rossonera, composta da Boban, Maldini e Massara, è pronta a tornare alla carica per quello che è considerato il rinforzo giusto per alzare la qualità del centrocampo, non a caso, settimana prossima, c'è in agenda un nuovo incontro con la dirigenza dei blancos.



STRATEGIA - Il Milan non può permettersi grandi investimenti e non intende avvicinarsi alle richieste di Perez, almeno 40 milioni di euro, ma non vuole rinunciare all'ex giocatore del Betis Siviglia. Per questo ha in mente una strategia: come scrive La Gazzetta dello Sport proporrà un prestito biennale (pagando l’ingaggio da 4 milioni) con diritto di riscatto con pagamento dilazionato, in modo da poter spalmare la somma investita su più bilanci e tenere i conti in ordine in ottica fair play. Ceballos è un obiettivo, la trattativa è solo all'inizio.