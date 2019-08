L'ex Fiorentina e Verona Ante Rebic potrebbe tornare in Italia. L'attaccante dell'Eintracht Francoforte, infatti, secondo Tuttosport, è stato proposto al Milan che potrebbe prendere in considerazione il giocatore se non dovesse riuscire ad arrivare ad Angel Correa. La richiesta di Rebic è di circa 3,5/4 milioni d'ingaggio.