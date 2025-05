Milan, c'è l'offerta ufficiale per Reijnders: 60 milioni dal Manchester City

Il Mondiale per Club è sempre più vicino e l'obiettivo di Pep Guardiola è chiaro, vuole avere subito un rinforzo a centrocampo per poterlo impiegare nella nuova competizione targata FIFA e il classe '97 rossonero è il nome individuato per riempire la casella lasciata vuota da, sempre più vicino ad accasarsi al Napoli a parametro zero.Dopo settimane di contatti costanti tra le parti, ora la dirigenza inglese ha mosso un primo affondo importante per sbloccare la situazione e strappare l'ex AZ Alkmaar al Diavolo, che nel frattempo ha archiviato il discorso allenatore salutando Sergio Conceicao e chiudendo per il ritorno diin panchina.

- Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano infatti, nelle ultime oreLa proposta si aggira intorno ai, per il nativo di Zwolle.- Un'offensiva importante, ma non sufficiente per convincere il Milan a lasciar partire Reijnders: i rossoneri infatti chiedono di alzare l'offerta e arrivare aper liberare il centrocampista.Le trattative comunque proseguono, Guardiola e il City spingono per avere Reijnders negli Stati Uniti al Mondiale per Club.