Il Milan non vuole e non può sbagliare la scelta del nuovo trequartista, vero ago della bilancia nel 4-2-3-1 di Stefano Pioli. Ecco perché Massara e Maldini stanno lavorando su diversi profili alla ricerca della soluzione migliore in termini di qualità e condizioni economiche.l CSKA Mosca vuole almeno 30 milioni e non apre a una soluzione che non preveda la cessione a titolo definitivo. Maldini e Massara hanno preso nota di quella che è la posizione del club russo, sono previsti nuovi dialoghi con l’agente del giocatore per capire se proverà a chiedere la cessione ai moscoviti. Vlasic resta un nome caldo per il Milan anche se la prima offerta non è stata accettata.