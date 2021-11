Il Milan e Mino Raiola nella giornata di ieri hanno provato a sciogliere il gelo che si era creato con l'addio a gratis di Gigio Donnarumma e l'incontro è servito a porre le basi non solo per il possibile rinnovo di Alessio Romagnoli, che rimane in scadenza a fine stagione, ma anche di Zlatan Ibrahimovic per cui filtra grande ottimismo che l'attuale accordo possa essere prolungato di un anno fino al 30 giugno 2023.