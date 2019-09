Il mercato è chiuso, ma la prima settimana di settembre può regalare al Milan un 'nuovo' colpo: Theo Hernandez. L'avventura in rossonero del terzino francese sembrava iniziata nel migliore dei modi, con il gol alla prima amichevole a Milanello contro il Novara. Poi, il brusco stop: la distorsione alla caviglia destra rimediata contro il Bayern Monaco nella prima partita della International Champions Cup, rivelatasi più seria del previsto con la lesione capsulo-legamentosa che lo ha costretto a fermarsi. Erano gli ultimi giorni di luglio, quasi un mese e mezzo dopo il calvario sembra essere vicino alla conclusione.



VERSO IL RIENTRO - Il percorso di riabilitazione ha infatti portato i benefici sperati e ora Theo Hernandez inizia a vedere il campo: nei prossimi giorni infatti, l'ex Real Madrid dovrebbe tornare ad allenarsi con il gruppo e questo gli consentirebbe di essere a disposizione di Giampaolo subito dopo la sosta. Contro il Verona quindi potrebbe arrivare la prima chiamata in Serie A: da valutare poi se al Bentegodi arriverà anche il debutto, dal primo minuto o a partita in corso. Valutazioni che il tecnico farà nel corso della prossima settimana, mentre i tifosi attendono con curiosità un acquisto fortemente voluto da Maldini e Boban (investiti 20 milioni per strapparlo al Real) e che aveva impressionato fin dai primi test e allenamenti a Milanello. Theo Hernandez si avvicina al rientro ed è pronto a lottare per prendersi la corsia mancina rossonera.



@Albri_Fede90