Zlatan Ibrahimovic non gradisce il caos societario. Come scrive la Gazzetta dello Sport, l’attaccante del Milan, che deve trattare con Gazidis il rinnovo di contratto, non ha gradito le ultime mosse dirigenziali, con l’allontanamento di Boban: per lo svedese, l’artefice di tutto è proprio l’amministratore delegato ex Arsenal. Col quale dovrà parlare della permanenza.