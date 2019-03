Lorenzo Insigne e un futuro ancora tutto da scrivere. Secondo quanto riferito dal Corriere dello sport, la prossima sarà un'estate decisiva per l'attaccante del Napoli. Da aprile Raiola sarà ufficialmente illuso procuratore e non sono da escludere offerte sul mercato. In passato De Laurentiis aveva detto no a una proposta del Milan di Mirabelli.