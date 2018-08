Una tripletta da urlo all'esordio in Liga con il Vallecano, un assist nella gara di Europa League in Repubblica ceca. Non poteva sognare inizio migliore Andrè Silva, al Siviglia ha ritrovato fiducia nei suoi mezzi e quel sorriso che era un po' mancato nell'esperienza al Milan. E pensare che Leonardo, nei confronti avuti con il ragazzo e con Mendes aveva ribadito la propria volontà di puntarci ancora, al netto dell'arrivo di Higuain. Niente da fare, Andrè voleva provare una esperienza diversa che gli potesse garantire maggiore spazio. La formula del trasferimento (5 milioni il prestito, 30 il riscatto) è un'assicurazione per il Siviglia che la prossima estate si aggiudicherà il giocatore. Per il Milan profumo di plusvalenza.