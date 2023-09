Da ciliegina sulla torta a cocente delusione il passo è stato breve, non più di 24 ore. Ma ora il Milan deve mettere alle spalle la questione Taremi per concentrarsi nella ricerca di un nuovo attaccante da regalare al tecnico Pioli. Il tempo mai come in questa occasione è tiranno perché alle ore 20 calerà il sipario su una lunga estate di calciomercato. Moncada e D’Ottavio hanno già individuato dei profili che potrebbero andare a sostituire in rosa Colombo che ha già firmato con il contratto fino al termine della stagione con il Monza., già protagonista di 2 gol nelle prime 3 partite della Liga in questa stagione. Il Milan propone un prestito con diritto di riscatto, il Betis Siviglia pretende l’obbligo. Sul giocatore ci sono anche sirene dal Qatar e dell’Arabia Saudita.Il club olandese non vorrebbe privarsene nell’ultimo giorno di mercato a meno che Furlani decida di accontentare la richiesta di. Sono le ore del Diavolo che vuole chiudere il decimo colpo proprio all’ultima curva.