Paolo Maldini ha lanciato un messaggio chiaro ai tifosi del Milan: il ritorno in Champions League è un punto di partenza per costruire un futuro in linea con quella che è la storia de club. Per raggiungere il prossimo step è necessario rinforzare la rosa rossonera con un occhio sempre attento al bilancio. Nell’ultima settimana le dirigenza si è dedicata principalmente al riscatto di Fikayo Tomori e alla trattativa con il Brescia per Sandro Tonali, dalla prossima inizieranno i primi confronti per migliorare le criticità della rosa individuate nelle corsie laterali.



TORNA DI MODA FIRPO - Diogo Dalot è stato certamente un giocatore molto importante per il Milan nell’ultima stagione anche in virtù di una duttilità tattica che gli permette di giocare sia a destra che sinistra. L’eventuale riscatto dal Manchester United è tutto da impostare ed è di difficile realizzazione perché gli inglesi partono da una valutazione di 20 milioni di euro. Ecco perché Frederic Massara potrebbe tornare su un obiettivo del mercato di gennaio che risponde al nome di Junior Firpo. L’esterno spagnolo lascerà il Barcellona vista la conferma di Ronald Koeman, i suoi agenti sono in Italia e potrebbe avere presto un nuovo confronto con la Stato maggiore rossonero. Al momento si tratta di un’idea che, alle giuste condizioni economiche, potrebbe diventare presto una vera e propria trattativa.