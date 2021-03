Il Milan non si ferma e utilizza questi giorni di sosta per le nazionali cercando di stabilire le priorità di mercato e le strategie per la prossima estate. Un capitolo a parte prevede la ricerca della possibile alternativa a Theo Hernandez, con il portoghese DIogo Dalot che probabilmente tornerà alla casa madre del Manchester United, dopo un anno di prestito in rossonero.



L'OCCASIONE HYSAJ A ZERO - L'idea delle ultime ore porta al nome dell'esterno basso del Napoli Elseid Hysaj, a parametro zero. Una vera e propria occasione di mercato, visto che l'albanese, oggi in campo da capitano contro l'Inghilterra, è in scadenza di contratto con il Napoli.



LA CONFERMA DELL'AGENTE - Il classe 1994 non è intenzionato a rinnovare con il club partenopeo, quindi in estate potrà trasferirsi dove vuole a parametro zero, come confermato anche dal suo agente Mario Giuffredi: "Dopo tanti anni e tanti momenti in cui ci siamo incontrati per il contratto senza trovare accordo è giusto che cambi aria e vada ad affrontare nuove esperienze".



I DISCORSI PER CONTI - Futuro lontano da Napoli, dunque: il procuratore è in ottimi rapporti con i dirigenti del Milan, visto che cura gli interessi anche di Andrea Conti, terzino destro che in caso di salvezza si trasferirà a titolo definitivo al Parma per 7 milioni di euro. I prossimi colloqui per discutere del destino dell'ex Atalanta saranno fondamentali anche per capire il futuro di Hysaj, che da luglio può tingersi di rossonero.



@AleDigio89