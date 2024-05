Milan-Cagliari: le probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming

Pioli cerca una vittoria per blindare il secondo posto, che vale un posto nella prossima edizione della Supercoppa italiana. L’ultima sconfitta casalinga del Milan contro il Cagliari in Serie A risale al giugno 1997 (0-1, rete di Muzzi); da allora, dalla stagione 1998/99, per i rossoneri 17 vittorie e due pareggi contro i sardi per una media punti di 2.79, la più alta nella competizione per una squadra contro una singola avversaria affrontata almeno 15 volte nel periodo.

Partita: Milan-Cagliari
Data: sabato 11 maggio 2024
Orario: calcio d'inizio alle ore 20:45

- Telecronaca affidata a Riccardo Mancini con commento tecnico di Fabio Bazzani su Dazn, invece su Sky il telecronista è Andrea Marinozzi con il commento di Luca Marchegiani.- Rivoluzione per Pioli, che lascia fuori quattro titolari per scelta tecnica: non saranno della partita, almeno dall'inizio Leao, Tomori, Theo Hernandez e Calabria. Spazio al centrocampo a 3, con Musah in ballottaggio con Bennacer, davanti più Giroud di Jovic. Nel Cagliari non ci sono gli squalificati Augello e Gaetano, Nandez ancora terzino destro, dietro a Lapadula dovrebbero giocare Luvumbo e l'ex Inter Oristanio.

Sportiello; Kalulu, Gabbia, Thiaw, Florenzi; Musah, Rejinders, Bennacer; Chukwueze, Giroud, Pulisic. All. PioliScuffet; Nandez, Mina, Dossena, Obert; Deiola, Prati, Sulemana; Luvumbo, Oristanio; Lapadula. All. Ranieri