Vincere per rispondere ai successi di Atalanta, Lazio e Roma. Posticipo della 23esima giornata di Serie, alle 20.30 ilospita a San Siro ilcon una missione chiara: la squadra di Gattuso cerca una vittoria che permetterebbe di replicare a quelle delle rivali per la corsa a un posto in Champions League.I rossoneri si affidano ai numeri favorevoli nella sfida con i rossoblù: 39 vittorie in Serie A contro i sardi, nessuno ne ha ottenute di più nel massimo campionato italiano, contro il Cagliari ha vinto le ultime 13 gare casalinghe e ha trovato il gol in tutte le ultime 18 sfide di Serie A. La squadra di Maran arriva poi da un momento complicato: un solo successo nelle ultime 12 gare di campionato e nessuna vittoria nelle ultime nove trasferte.