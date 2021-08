Ultimo giro e ultima corsa prima della sosta nazionali in questa seconda giornata di Serie A con a San Siro ilche ospita ila partire dalle 20.45. I rossoneri diripartono dala vittoria per 1-0 ottenuta contro la Sampdoria all'esordio e non vogliono cedere il passo a Inter e Lazio in testa al campionato. I sardi di, invece, hanno chiuso sul 2-2 in rimonta la gara d'esordio contro lo Spezia e arrivano a Milano con la voglia di mettere il prima possibile punti importanti per la salvezza in cascina.Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Giroud.Cagliari (3-5-2): Radunović; Ceppitelli, Godín, Carboni; Nández, Marin, Strootman, Deiola, Dalbert; João Pedro, Pavoletti.