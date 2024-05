si affrontano a San Siro in un match valido per la 36esima giornata di Serie A: calcio d'inizio alle 20.45, dirige l'incontrodi Seregno, su Calciomercato.com gli episodi daSabato 11/05 h.20.45: Sozza: Carbone - Giallatini: Tremolada: Irrati: Chiffi- Nel Milan un solo diffidato, Gabbia. Sono tre nel Cagliari: Dossena, Pavoletti, Prati.- Entrata dura e in ritardo su Deiola, giallo per Gabbia: era diffidato, salterà il prossimo turno di campionato contro il Torino.

- Duro intervento su Deiola, giallo per Bennacer.- Il Cagliari chiede un rigore per un possibile tocco con il braccio di Thiaw, l'arbitro non concede e il VAR non interviene. Il tocco c'è, ma il braccio è aderente al corpo, decisione corretta.